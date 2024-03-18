Назван неочевидный эффект поцелуев

В мужской слюне содержится тестостерон, который при поцелуях попадает в организм женщины и оказывает на него влияние, рассказал хирург, онкоуролог Марк Гадзиян. Неожиданный эффект от поцелуев он назвал в своем Telegram.

«В слюне мужчины содержится активная форма тестостерона, который стимулирует женское сексуальное возбуждение», — написал врач.

По словам Гадзияна, эффект, который достигается при передаче слюны во время поцелуя, может сохраняться надолго. Врач заверил, что его длительность иногда составляет более семи дней.

Ранее Гадзиян перечислил продукты, которые ухудшают потенцию. По его словам, разрушительными для мужского здоровья являются сахар, подсолнечное, кукурузное и соевое масла, а также различные алкогольные напитки и белая соль. Медик рекомендовал мужчинам уменьшить их количество в рационе.

