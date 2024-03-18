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20:31, 18 марта 2024Забота о себе

Назван неочевидный эффект поцелуев

Фото: Samantha Gades / Unsplash

В мужской слюне содержится тестостерон, который при поцелуях попадает в организм женщины и оказывает на него влияние, рассказал хирург, онкоуролог Марк Гадзиян. Неожиданный эффект от поцелуев он назвал в своем Telegram.

«В слюне мужчины содержится активная форма тестостерона, который стимулирует женское сексуальное возбуждение», — написал врач.

По словам Гадзияна, эффект, который достигается при передаче слюны во время поцелуя, может сохраняться надолго. Врач заверил, что его длительность иногда составляет более семи дней.

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Ранее Гадзиян перечислил продукты, которые ухудшают потенцию. По его словам, разрушительными для мужского здоровья являются сахар, подсолнечное, кукурузное и соевое масла, а также различные алкогольные напитки и белая соль. Медик рекомендовал мужчинам уменьшить их количество в рационе.

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      Вера Владзиевская
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