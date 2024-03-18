Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:34, 18 марта 2024Забота о себе

Названа неожиданная польза фасоли

Утюмова: бобовые полезны для здоровья сердца и зубов

Фото: Shelley Pauls / Unsplash

Фасоль, горох, нут и чечевица защищают организм от сердечно-сосудистых заболеваний и улучшают работу иммунитета, заявила врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова. В беседе с «Известиями» она назвала и другие неожиданные полезные свойства бобовых.

Утюмова отметила, что продукты семейства бобовых благодаря высокому содержанию витамина С эффективно защищают организм от окислительных процессов, вызывающих заболевания сердца и сосудов. Также они помогают активировать работу лейкоцитов — клеток крови, участвующих в иммунных процессах, объяснила врач.

Помимо этого, по словам гастроэнтеролога, фасоль и другие бобовые приносят пользу для здоровья зубов, так как содержат много фосфора. Еще эти продукты рекомендуются при железодефицитной анемии, продолжила Утюмова, поскольку в 100 граммах бобовых содержится около 18 процентов суточной дозы железа. Врач добавила, что благодаря высокому содержанию белка и клетчатки фасоль надолго утоляет голод и насыщает.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022

Утюмова предупредила, что бобовые не нужно есть чаще дву-трех раз в неделю и небольшими порциями. Она объяснила, что переизбыток этих продуктов нагружает пищеварительную систему и вызывает вздутие живота, а также другие неприятные симптомы. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с язвой и подагрой от фасоли и других бобовых лучше совсем отказаться, считает врач.

Ранее терапевт Оксана Пивоварова рассказала, как нормализовать уровень холестерина. По ее словам, чтобы уменьшить всасывание холестерина в кровь, необходимо в первую очередь сократить потребление красного мяса и жирного молока, а также исключить трансжиры — чипсы, попкорн, сливки и кондитерские изделия с глазурью.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      В слитых документах Пентагона нашли подробности боев за Артемовск. Что обсуждали военные НАТО?

      В Приднестровье раскрыли подробности удара по военному вертолету

      Орбакайте анонсировала тур по США и Канаде

      Названа неожиданная польза фасоли

      Российские государственные облигации упали до минимума за два года

      В Приднестровье возбудили уголовное дело после удара по военному вертолету

      Путин встретится с главами фракций в Государственной Думе

      В России рассказали об ошибке ВСУ во время президентских выборов

      В Кремле объяснили слова Путина о создании «санитарной зоны» на Украине

      В Кремле разъяснили слова Путина об обмене Навального

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше