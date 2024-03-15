Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:28, 15 марта 2024Забота о себе

Россиянам подсказали действенный способ привести в норму повышенный холестерин

Терапевт Пивоварова посоветовала для снижения холестерина исключить чипсы

Фото: Anna Pelzer / Unsplash

Повышенный уровень холестерина провоцирует ряд опасных заболеваний, предупредила профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова. Действенный способ привести этот показатель в норму она подсказала россиянам в беседе с NEWS.ru.

Чтобы снизить уровень артериального давления и уменьшить всасывание холестерина в кровь, Пивоварова рекомендовала в первую очередь сократить потребление красного мяса и жирного молока, а также исключить трансжиры — чипсы, попкорн, сливки и кондитерские изделия с глазурью. В качестве следующего шага в борьбе с холестерином врач призвала обогатить рацион растворимой клетчаткой и жирными кислотами Омега-3, которые содержатся в рыбе жирных сортов.

Материалы по теме:
«Вышел на улицу — и умер» Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Вышел на улицу — и умер»Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
18 октября 2020
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022

Для снижения уровня холестерина, помимо коррекции питания, понадобится изменить образ жизни, считает Пивоварова. Она посоветовала минимизировать потребление алкоголя, постараться сбросить лишний вес, а также ежедневно по 30 минут заниматься спортом и больше двигаться. «Поднимайтесь по лестнице, а не на лифте, паркуйте машину подальше от офиса, гуляйте во время обеденного перерыва, готовьте пищу стоя. Работайте физически на даче и в саду», — рекомендовала терапевт.

Ранее физиотерапевт Луиза Райт предупредила, что у людей, которые сидят более восьми часов в сутки, на 10-20 процентов увеличивается риск развития хронических заболеваний. По ее мнению, компенсировать вред сидячей работы не могут даже регулярные тренировки в спортзале.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер Александр Ширвиндт

      В Театре Сатиры назвали смерть Ширвиндта огромной печалью

      Обязанных отчитываться перед ЦБ экспортеров станет вдвое больше

      Самая знаменитая судмедэксперт США годами подделывала ДНК-тесты и отправляла людей за решетку. Как об этом узнали?

      Врач призвала отказаться от привычки отсыпаться по выходным

      50 человек уличили в колдовстве и напоили ядом в доказательство виновности

      Из необычных способов досуга жителей российского города составили список

      Возможности пробивающего броню дрона ALTIUS показали на видео

      Генсек НАТО посетит Армению, Грузию и Азербайджан

      Россиянин угрожал газовой горелкой полицейскому и попал в колонию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше