Россиянам подсказали действенный способ привести в норму повышенный холестерин

Терапевт Пивоварова посоветовала для снижения холестерина исключить чипсы

Повышенный уровень холестерина провоцирует ряд опасных заболеваний, предупредила профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова. Действенный способ привести этот показатель в норму она подсказала россиянам в беседе с NEWS.ru.

Чтобы снизить уровень артериального давления и уменьшить всасывание холестерина в кровь, Пивоварова рекомендовала в первую очередь сократить потребление красного мяса и жирного молока, а также исключить трансжиры — чипсы, попкорн, сливки и кондитерские изделия с глазурью. В качестве следующего шага в борьбе с холестерином врач призвала обогатить рацион растворимой клетчаткой и жирными кислотами Омега-3, которые содержатся в рыбе жирных сортов.

Для снижения уровня холестерина, помимо коррекции питания, понадобится изменить образ жизни, считает Пивоварова. Она посоветовала минимизировать потребление алкоголя, постараться сбросить лишний вес, а также ежедневно по 30 минут заниматься спортом и больше двигаться. «Поднимайтесь по лестнице, а не на лифте, паркуйте машину подальше от офиса, гуляйте во время обеденного перерыва, готовьте пищу стоя. Работайте физически на даче и в саду», — рекомендовала терапевт.

Ранее физиотерапевт Луиза Райт предупредила, что у людей, которые сидят более восьми часов в сутки, на 10-20 процентов увеличивается риск развития хронических заболеваний. По ее мнению, компенсировать вред сидячей работы не могут даже регулярные тренировки в спортзале.