Россиянам подсказали действенный способ привести в норму повышенный холестерин
Повышенный уровень холестерина провоцирует ряд опасных заболеваний, предупредила профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова. Действенный способ привести этот показатель в норму она подсказала россиянам в беседе с NEWS.ru.
Чтобы снизить уровень артериального давления и уменьшить всасывание холестерина в кровь, Пивоварова рекомендовала в первую очередь сократить потребление красного мяса и жирного молока, а также исключить трансжиры — чипсы, попкорн, сливки и кондитерские изделия с глазурью. В качестве следующего шага в борьбе с холестерином врач призвала обогатить рацион растворимой клетчаткой и жирными кислотами Омега-3, которые содержатся в рыбе жирных сортов.
Для снижения уровня холестерина, помимо коррекции питания, понадобится изменить образ жизни, считает Пивоварова. Она посоветовала минимизировать потребление алкоголя, постараться сбросить лишний вес, а также ежедневно по 30 минут заниматься спортом и больше двигаться. «Поднимайтесь по лестнице, а не на лифте, паркуйте машину подальше от офиса, гуляйте во время обеденного перерыва, готовьте пищу стоя. Работайте физически на даче и в саду», — рекомендовала терапевт.
Ранее физиотерапевт Луиза Райт предупредила, что у людей, которые сидят более восьми часов в сутки, на 10-20 процентов увеличивается риск развития хронических заболеваний. По ее мнению, компенсировать вред сидячей работы не могут даже регулярные тренировки в спортзале.