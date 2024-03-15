Названа сокращающая продолжительность жизни привычка

Физиотерапевт Райт: сидячая работа сокращает продолжительность жизни

У тех, кто сидит более восьми часов в сутки, риск развития хронических заболеваний увеличивается на 10-20 процентов. Об этом физиотерапевт Луиза Райт, заявила изданию HuffPost.

Райт убеждена, что сидячий образ жизни потенциально сокращает продолжительность жизни. При этом, по ее мнению, даже регулярные занятия спортом по 30-45 минут в день полностью не компенсируют вред от нескольких часов непрерывного сидения.

Чтобы решить эту проблему, врач посоветовала двигаться в течение всего рабочего дня, а не только во время тренировок. Она предложила назначать встречи в парке, где можно обсуждать дела, одновременно прогуливаясь по аллеям, а также вставать со стула во время телефонных разговоров. Также она назвала полезной привычкой по пути в офис и домой выходить на одну остановку раньше и пользоваться лестницами, а не лифтами. Тем, кто работает из дома, Райт порекомендовала каждое утро и вечер имитировать дорогу на работу и обратно: преодолевать несколько километров пешком или на велосипеде до и после окончания рабочего времени.

Кроме того, Райт указала, что по вечерам следует выбирать активный отдых, но даже если хочется посмотреть телевизор, следует время от времени вставать с дивана, чтобы размяться, походить или потанцевать.

Ранее исследователь здорового старения в Национальном университете Сингапура Андреа Майер назвала три главных составляющих долголетия. По ее мнению, живут дольше те, кто регулярно занимается спортом, правильно питается и умеет отдыхать.