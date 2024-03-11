Названы три главных составляющих долголетия

Исследователь долголетия Майер назвала спорт и питание основой долгой жизни

Ведущий исследователь здорового старения и пищевых добавок в Национальном университете Сингапура Андреа Майер назвала три главных составляющих долголетия. Ее советы приводит Business Insider.

Главным фактором, способным увеличить продолжительность жизни, Майер считает физическую активность и спорт. Она призвала регулярно заниматься спортом с отягощением, делать гимнастику дома или на свежем воздухе. «Все эти упражнения запускают множество различных химических реакций в организме, помогающих клеткам функционировать, обновляться и улучшать обмен веществ», — объяснила эксперт. Кроме того, по ее словам, физические нагрузки укрепляют кости, что помогает сохранить активность до глубокой старости.

Вторым ключевым аспектом долгой и здоровой жизни исследовательница назвала питание. Она подчеркнула, что основой диеты долгожителей являются бобы, различные крупы, фрукты, овощи, зелень и семечки. Майер добавила, что важно питаться не только сбалансировано, но и не переедать.

Наконец, специалистка посоветовала наладить режим сна. Она отметила, что необходимо спать семь-девять часов в сутки, а также придерживаться постоянного графика сна и бодрствования. По ее словам, последние исследования доказывают, что привычка засыпать и просыпаться в одно и то же время дает организму даже больше пользы, чем восьмичасовой сон.

Ранее исследователь и создатель сериала «Доживи до ста» Дэн Бюттнер заявил, что садоводство является секретом долголетия. По его словам, большинство долгожителей, с которыми он познакомился во время работы, всю жизнь работали в огороде.