Раскрыт неожиданный способ продлить жизнь

Исследователь долголетия Бюттнер: садоводство продлевает жизнь лучше спорта

Садоводство и работа в огороде продлевают жизни лучше спорта, уверен исследователь и создатель сериала «Доживи до ста» Дэн Бюттнер. Неожиданный секрет долголетия он раскрыл в эфире подкаста британского эпидемиолога профессора Тимоти Спектора, пишет Daily Mirror.

Бюттнер заявил, что работа в огороде является одним из ключевых факторов долголетия. По его словам, практически все долгожители, с которыми он общался, с молодости и до глубокой старости работали с землей. «Я утверждаю, что садоводство, вероятно, намного лучше, чем посещение тренажерного зала. Это самое лучшее упражнение для долголетия, которое вы можете сделать», — заявил исследователь.

Бюттнер полагает, что положительный эффект работы в огороде объясняется тем, что люди проводят много времени на свежем воздухе и постоянно выполняют легкие физические упражнения, когда сажают, поливают, пропалывают и собирают урожай. Кроме того, они чаще едят растительную пищу, выращенную на собственном участке, отметил эксперт. «Я видел исследования, которые показывают, что когда вы работаете в саду, у вас падает уровень кортизола или гормонов стресса», — добавил Бюттнер.

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