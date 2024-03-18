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11:36, 18 марта 2024Забота о себе

Названы способы сэкономить семейный бюджет на бытовой химии и средствах гигиены

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Бытовую химию и средства гигиены можно покупать в срок, а также после праздников, когда нераспроданными остаются подарочные наборы по привлекательной цене, посоветовал владелец бренда «Лесной Бальзам» Тимур Бессолицын. Этот и другие способы сэкономить семейный бюджет на средствах гигиены он назвал «Ленте.ру».

Бессолицын обратил внимание, что средства гигиены и моющие средства имеют длительный срок хранения, поэтому приобретать их можно впрок, например, во время скидок и распродаж. Чтобы сэкономить, специалист также рекомендовал выбирать универсальные продукты большого объема для всей семьи. По его словам, зубные пасты в больших тюбиках с универсальными вкусами и комплексным действием подходят и взрослым, и детям.

Каждый грамм средства в большой упаковке обходится дешевле, чем аналог в меньшей таре

Тимур Бессолицынвладелец косметического бренда
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Помимо этого, эксперт предложил стараться покупать гигиенические средства многоразового использования. «На рынке уже есть многоразовые ушные палочки, диски для снятия макияжа или, например, антистатические тряпки для пыли, которые используются вместо влажных салфеток. Все эти средства помогают заботиться об экологии и экономить деньги», — подытожил Бессолицын.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова назвала простые способы избавиться от запаха чеснока изо рта. В частности она посоветовала использовать леденцы без сахара.

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      Вера Владзиевская
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