Офис Гутерриша: ООН продолжит взаимодействовать с Россией после избрания Путина

ООН продолжит взаимодействовать с Россией после избрания Владимира Путина главой государства. Организация соблюдет стандартные процедуры, применяемые к избранным лидерам, рассказал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, пишет РИА Новости.

Хаку во время брифинга задали вопрос о том, какова позиция генерального секретаря организации насчет прошедших в РФ выборов.

«У нас нет комментариев по данным выборам в целом. Что касается правительства, мы продолжаем взаимодействовать с правительством и продолжим это делать», — ответил он журналистам.

По словам Хака, когда российский кабмин будет сформирован, ООН задействует стандартные процедуры в том, что касается взаимодействия с правительством.

18 марта ЦИК опубликовал итоги трехдневного голосования. Согласно объявленным результатам, действующий лидер страны Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов.

Ранее в Госдепе заявили, что США не будут поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах. В Вашингтоне подчеркнули, что президентские выборы в РФ не считают ни свободными, ни справедливыми.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова прислушиваться к оценкам США прошедших президентских выборов.