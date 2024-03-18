Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:27, 18 марта 2024Мир

ООН продолжит взаимодействовать с Россией после избрания Путина

Офис Гутерриша: ООН продолжит взаимодействовать с Россией после избрания Путина
СюжетПрезидентские выборы в США
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

ООН продолжит взаимодействовать с Россией после избрания Владимира Путина главой государства. Организация соблюдет стандартные процедуры, применяемые к избранным лидерам, рассказал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, пишет РИА Новости.

Хаку во время брифинга задали вопрос о том, какова позиция генерального секретаря организации насчет прошедших в РФ выборов.

«У нас нет комментариев по данным выборам в целом. Что касается правительства, мы продолжаем взаимодействовать с правительством и продолжим это делать», — ответил он журналистам.

По словам Хака, когда российский кабмин будет сформирован, ООН задействует стандартные процедуры в том, что касается взаимодействия с правительством.

18 марта ЦИК опубликовал итоги трехдневного голосования. Согласно объявленным результатам, действующий лидер страны Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов.

Ранее в Госдепе заявили, что США не будут поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах. В Вашингтоне подчеркнули, что президентские выборы в РФ не считают ни свободными, ни справедливыми.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова прислушиваться к оценкам США прошедших президентских выборов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин анонсировал появление альтернативы Крымскому мосту

      Израиль направит в США делегацию по операции в Рафахе

      Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Крымом

      В Дагестане заочно арестовали двух воюющих на стороне Украины россиян

      Путин и Эрдоган обсудили вопросы укрепления международной безопасности

      Тарасова ответила на обвинения американского журналиста в критике Запада

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» приготовила завтрак в нижнем белье

      Рекордное количество американцев назвали главным врагом страны сами США

      Путин и Эрдоган договорились продолжать диалог в различных форматах

      Эрдоган поздравил Путина с убедительной победой на выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше