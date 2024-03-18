Отбывший дисквалификацию за допинг российский футболист дал совет Валиевой
Футболист «Оренбурга» Владимир Обухов, отбывавший дисквалификацию за допинг, дал совет отстраненной на четыре года российской фигуристке Камиле Валиевой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Камиле могу посоветовать только продолжать работать и быть ближе к семье, пока есть на это время», — заявил Обухов.
Игрок также вспомнил собственные ощущения во время дисквалификации. «В такой тяжелый момент начинаешь все переосмысливать. Но у каждого своя судьба, и каждый сам решает, что делать дальше», — добавил Обухов.
Футболиста дисквалифицировали за применение допинга на полгода в 2021-м, позже ему продлили отстранение еще на полгода. Было установлено, что запрещенный препарат метандиенон он принимал в 2013-м. Россиянин признал вину.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия положительной допинг-пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Олимпийских играх-2022, где сборная России завоевала золото. В итоге команду лишили победу.