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16:48, 18 марта 2024Спорт

Отбывший дисквалификацию за допинг российский футболист дал совет Валиевой

Обухов посоветовал Камиле Валиевой быть ближе к семье во время дисквалификации
Владимир Обухов (в центре)

Владимир Обухов (в центре). Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Футболист «Оренбурга» Владимир Обухов, отбывавший дисквалификацию за допинг, дал совет отстраненной на четыре года российской фигуристке Камиле Валиевой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Камиле могу посоветовать только продолжать работать и быть ближе к семье, пока есть на это время», — заявил Обухов.

Игрок также вспомнил собственные ощущения во время дисквалификации. «В такой тяжелый момент начинаешь все переосмысливать. Но у каждого своя судьба, и каждый сам решает, что делать дальше», — добавил Обухов.

Футболиста дисквалифицировали за применение допинга на полгода в 2021-м, позже ему продлили отстранение еще на полгода. Было установлено, что запрещенный препарат метандиенон он принимал в 2013-м. Россиянин признал вину.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия положительной допинг-пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Олимпийских играх-2022, где сборная России завоевала золото. В итоге команду лишили победу.

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      Алексей Гусев
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