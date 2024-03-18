Отбывший дисквалификацию за допинг российский футболист дал совет Валиевой

Обухов посоветовал Камиле Валиевой быть ближе к семье во время дисквалификации

Футболист «Оренбурга» Владимир Обухов, отбывавший дисквалификацию за допинг, дал совет отстраненной на четыре года российской фигуристке Камиле Валиевой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Камиле могу посоветовать только продолжать работать и быть ближе к семье, пока есть на это время», — заявил Обухов.

Игрок также вспомнил собственные ощущения во время дисквалификации. «В такой тяжелый момент начинаешь все переосмысливать. Но у каждого своя судьба, и каждый сам решает, что делать дальше», — добавил Обухов.

Футболиста дисквалифицировали за применение допинга на полгода в 2021-м, позже ему продлили отстранение еще на полгода. Было установлено, что запрещенный препарат метандиенон он принимал в 2013-м. Россиянин признал вину.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия положительной допинг-пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Олимпийских играх-2022, где сборная России завоевала золото. В итоге команду лишили победу.