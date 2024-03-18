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06:26, 18 марта 2024Россия

В Воронежской области отменили режим атаки беспилотников

Воронежский губернатор Гусев: в области отменили режим атаки беспилотников

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который был введен около 9 часов назад. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале утром 18 марта.

«Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — говорится в сообщении. Предупреждение об опасности на территории региона действовало всю ночь, впоследствии об атаках Вооруженных сил Украины не сообщалось.

Режим атаки беспилотников в Воронежской области был введен вечером в воскресенье, 17 марта. Как отмечал Гусев, силы противовоздушной обороны находились в состоянии готовности. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.

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      Марина Совина
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