В Воронежской области отменили режим атаки беспилотников

Воронежский губернатор Гусев: в области отменили режим атаки беспилотников

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который был введен около 9 часов назад. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале утром 18 марта.

«Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — говорится в сообщении. Предупреждение об опасности на территории региона действовало всю ночь, впоследствии об атаках Вооруженных сил Украины не сообщалось.

Режим атаки беспилотников в Воронежской области был введен вечером в воскресенье, 17 марта. Как отмечал Гусев, силы противовоздушной обороны находились в состоянии готовности. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.