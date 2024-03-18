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12:10, 18 марта 2024Россия

Памфилова назвала небывалой степень агрессивного воздействия на выборы

Памфилова заявила о небывалой степени агрессивного воздействия на выборы

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Прошедшие выбора главы государства отличились небывалой степенью агрессивного воздействия. Об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, чьи слова приводит РИА Новости.

По ее словам, подобного в ЦИК никогда не испытывали, при этом, что в комиссии привыкли к тому, что на выборах всегда есть внешнее воздействие.

«Это перманентный вопрос, но степень внешнего воздействия на выборы в этот раз, желание их если не сорвать, то дискредитировать, была беспрецедентна», — сказала она.

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Накануне Памфилова заявила, что ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглись более 420 тысячам DDoS-атак с начала выборов президента России.

Выборы президента России стартовали 15 марта и завершились 17 марта в 20:00 по местному времени. 18 марта сообщалось, что явка на голосование составила 87 113 127 человек, или 77,4 процента. Это значение стало рекордным в новейшей истории России.

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