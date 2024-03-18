Памфилова назвала небывалой степень агрессивного воздействия на выборы

Памфилова заявила о небывалой степени агрессивного воздействия на выборы

Прошедшие выбора главы государства отличились небывалой степенью агрессивного воздействия. Об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, чьи слова приводит РИА Новости.

По ее словам, подобного в ЦИК никогда не испытывали, при этом, что в комиссии привыкли к тому, что на выборах всегда есть внешнее воздействие.

«Это перманентный вопрос, но степень внешнего воздействия на выборы в этот раз, желание их если не сорвать, то дискредитировать, была беспрецедентна», — сказала она.

Накануне Памфилова заявила, что ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглись более 420 тысячам DDoS-атак с начала выборов президента России.

Выборы президента России стартовали 15 марта и завершились 17 марта в 20:00 по местному времени. 18 марта сообщалось, что явка на голосование составила 87 113 127 человек, или 77,4 процента. Это значение стало рекордным в новейшей истории России.