Пилот скрыл информацию о своих вспышках гнева и временно лишился работы

The Sun: пилот British Airways подделал медкарту и временно лишился работы

Пилот авиакомпании British Airways подделал медицинскую карту и временно лишился работы. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, мужчина страдал от внезапных вспышек гнева во время болезненного развода с женой. Он скрыл эту информацию из медкарты, но руководство все равно узнало об этом благодаря анонимному информатору и инициировало внутреннее расследование.

На время разбирательства пилота отстранили от полетов. «Фальсификация медицинских документов — невероятно серьезное обвинение, которое можно отнести к уголовной сфере, как получение работы обманным путем», — сообщил источник издания.

Другой пилот British Airways забыл заблокировать эвакуационные трапы и случайно выпустил их за несколько секунд до взлета. Командира воздушного судна немедленно отстранили от полетов.