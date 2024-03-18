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05:18, 18 марта 2024Интернет и СМИ

Политическая нейросеть «Жириновский» высказалась о россиянах и итогах выборов

Нейросеть «Жириновский» объяснила высокую явку на выборах сильным народом России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Политический алгоритм «Жириновский» высказался о рекордной явке на выборах президента России. Об этом сообщает РИА Новости.

Нейросеть заявила, что рада столь высокой активности россиян. Искусственный интеллект пришел к выводу, что «Россия — это единый, сильный и неравнодушный народ, а не просто население».

При этом «Жириновский» добавил, что важно столь же массово ходить не только на выборы главы государства, но и на все без исключения выборы. «Это наша страна, и только мы должны решать, какая она будет, от кремлевских звёзд и до тропинки у дома!» — резюмировал алгоритм.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Явка на них составила 73,33 процента. Кандидаты от КПРФ Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди») признали победу Владимира Путина. На момент написания новости подсчитаны 95,08 процента протоколов, Путин получает 87,32 процента голосов избирателей.

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      Марина Совина
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