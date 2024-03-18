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19:36, 18 марта 2024Мир

Польша и Германия развернут силы быстрого реагирования ЕС

Польша и Германия к июлю развернут силы быстрого реагирования ЕС

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Польша и Германия к июлю сформируют силы быстрого реагирования Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, слова которого приводит аккаунт оборонного ведомства в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Польша и Германия берут на себя ответственность за силы быстрого реагирования в Европе», — отмечается в заявлении.

Предполагается, что каждая из стран развернут по 2,5 тысячи военных. Они будут выполнять задачи в соответствии со «Стратегическим компасом».

«Стратегический компас» ЕС — общая оборонная стратегия сообщества, принятая в 2022 году в связи с конфликтом на Украине. Согласно документу предполагается гипотетическое развертывание до 5 тысяч военных для реагирования на кризисные ситуации.

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      Максим Габриелян
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