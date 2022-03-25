Боррель рассказал о первой оборонительной стратегии ЕС

Боррель заявил, что Евросоюз утвердил свою первую оборонительную стратегию

Европейский союз (ЕС) утвердил свою первую в истории оборонительную стратегию, которая получила название «Стратегический компас». Об этом рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Так, «Стратегический компас» предполагает создание пятитысячной группировки быстрого реагирования из армий стран ЕС. «"Стратегический компас" утвержден теперь всеми странами-членами, у нас есть план, чтобы сделать реальный шаг для развития европейской обороны и безопасности. Наша задача теперь быстро и в полном объеме реализовать его на практике», — заявил Боррель.

Ранее он рассказал, что военные расходы всех стран, входящих в Европейский союз, в настоящее время составляют около 200 миллиардов евро. По его словам, они в четыре раза превысили суммы, которые тратит Россия на оборонный бюджет. Он добавил, что Евросоюзу следует увеличить военные расходы.

21 марта, Совет Европейского союза согласовал новую оборонную стратегию «Стратегический компас». В нем говорится, что ЕС не собирается создавать общеевропейскую армию. Программа включает тесное взаимодействие национальных армий.