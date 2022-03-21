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Военные расходы стран Евросоюза в четыре раза превысили оборонный бюджет России

Глава дипломатии ЕС Боррель: военные расходы стран ЕС составили около 200 миллиардов евро

Фото: Pixabay.com

Военные расходы всех стран, входящих в Европейский союз, в настоящее время составляют около 200 миллиардов евро, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

По его словам, они в четыре раза превысили суммы, которые тратит Россия на оборонный бюджет. «Мы тратим в четыре раза больше, чем Россия, но не так эффективно. И это столько же, сколько тратит Китай», — отметил политик. По его словам, Евросоюзу следует увеличить военные расходы.

По мнению Борреля, Европа в опасности, поэтому необходимо «тратить больше и лучше, что означает избегать дубликации функций и заполнять пробелы».

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В понедельник, 21 марта, Совет Европейского союза согласовал новую оборонную стратегию «Стратегический компас». В нем говорится, что ЕС не собирается создавать общеевропейскую армию. Программа включает тесное взаимодействие национальных армий.

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Марина Совина
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