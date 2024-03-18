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17:49, 18 марта 2024Бывший СССР

Грузия выразила недовольство выборами президента России

Зурабишвили выразила недовольство выборами президента России в Абхазии

Фото: Imago / Globallookpress.com

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила недовольство проведением выборов президента России на территории Абхазии и Южной Осетии. Слова политика передает РИА Новости

«Совершенно неприемлемо и незаконно проведение выборов президента Российской Федерации в оккупированных регионах Грузии. Это в очередной раз грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии и полностью противоречит международным нормам», — заявила Зурабишвили.

Так же в сообщении отмечается, что глава государства призывала соответствующим образом отреагировать на действия России международное сообщество. Вопрос выборов президента России Зурабишвили поднимала во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента Саломе Зурабишвили в антигосударственных действиях, заявив, что она включена в кампанию по дискредитации ЦИК, и наложенное ей ранее на поправки к Избирательному кодексу вето было ожидаемым.

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      Валентин Карант
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