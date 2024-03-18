Президент Ирана поздравил Путина с победой на выборах

Президент Ирана Раиси поздравил Путина с победой на выборах президента России

Президент Ирана Эбрахим Раиси поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом говорится в заявлении Telegram-канале иранского посольства в Москве.

В дипмиссии сообщили, что иранский президент искренне поздравил российского лидера с убедительной победой на выборах и переизбранием на пост главы государства.

Раиси также выразил удовлетворение растущей тенденцией в отношениях между двумя странами и выступил за их дальнейшее развитие.

Ранее Путина поздравил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он поздравил главу российского государства с победой на президентских выборах через телеграмму, поздравление будет передано через северокорейское посольство в Москве.