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11:36, 18 марта 2024Мир

Президент Ирана поздравил Путина с победой на выборах

Президент Ирана Раиси поздравил Путина с победой на выборах президента России

Фото: Iran's Presidency / WANA / Reuters

Президент Ирана Эбрахим Раиси поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом говорится в заявлении Telegram-канале иранского посольства в Москве.

В дипмиссии сообщили, что иранский президент искренне поздравил российского лидера с убедительной победой на выборах и переизбранием на пост главы государства.

Раиси также выразил удовлетворение растущей тенденцией в отношениях между двумя странами и выступил за их дальнейшее развитие.

Ранее Путина поздравил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он поздравил главу российского государства с победой на президентских выборах через телеграмму, поздравление будет передано через северокорейское посольство в Москве.

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      Семен Александров
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