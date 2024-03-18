Президент Киргизии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Киргизии Жапаров поздравил Путина с победой на выборах

Президент Киргизии Садыр Жапаров по телефону поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Сообщение об этом было опубликовано на сайте главы республики.

По словам Жапарова, победа Путина свидетельствует о поддержке народом России политики по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой и открытой внешней политики. Он подчеркнул, что совместные усилия по укреплению союзнических отношений между странами будут способствовать развитию межгосударственного взаимодействия в приоритетных сферах.

Президент России поблагодарил киргизского лидера за поздравления. Они также обсудили вопросы сотрудничества, взаимодействие стран в интеграционных объединениях и юбилейное заседание Высшего Евразийского Экономического Совета, которое состоится в Москве в мае.

По данным Центризбиркома, после обработки 99,43 процента протоколов, кандидат на пост главы государства Владимир Путин набирает 87,32 процента голосов. С победой на выборах президента России также поздравил глава Казахастана Касым-Жомарт Токаев.