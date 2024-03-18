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13:20, 18 марта 2024Бывший СССР

Президент Молдавии назвала провокацией удар по вертолету в Приднестровье

Санду заявила, что удар по вертолету в Приднестровье является провокацией

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду назвала удар по военному вертолету в Приднестровье провокацией. Об этом она заявила, выступая на пресс-конференции во Дворце Республики, ее слова приводит издание «Sputnik Молдова».

«Из информации, которой я располагаю сейчас, оба действия похожи на провокации, чтобы подпитывать страх и создать напряженную ситуацию», — заявила Санду, комментируя попытку поджога посольства России в Кишиневе и удар по вертолету в Приднестровье.

Также Санду заявила, что ждет информации от государственных институтов и первой оценки произошедших событий.

17 марта дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье, в результате чего возник пожар и сгорел находившийся на аэродроме вертолет.

Ранее стало известно, что полиция Молдавии задержала человека, бросившего две бутылки горючей смеси в посольство России в Кишиневе.

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      Валентин Карант
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