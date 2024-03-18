Президент Молдавии отказалась назначать главу Гагаузии членом правительства

Санду отказалась назначать главу Гагаузии Гуцул членом правительства Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства страны. Ее слова приводит «Sputnik Молдова».

«Человеку, работающему на криминальную группировку, а не на жителей Молдовы и Гагаузской автономии, нечего искать в правительстве страны», — заявила Санду, выступая на пресс-конференции во Дворце Республики.

Также Санду обвинила Гуцул в выступлениях против собственной страны.

13 марта Гуцул потребовала от Санду подписать указ о ее включении в члены кабинета министров.

Ранее Санду назвала провокацией удар по военному вертолету в Приднестровье и попытку поджога двумя бутылками с горючей смесью посольства России в Кишиневе, заявив, что ждет информации от государственных институтов и первой оценки произошедших событий.