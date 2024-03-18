Президент Таджикистана поздравил Путина с победой на выборах

Президент Таджикистана Рахмон поздравил Путина с победой на выборах

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах во время телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«В начале беседы глава нашего государства тепло поздравил Владимира Путина с победой на прошедших в Российской Федерации президентских выборах», — сказано в заявлении. Кроме того, Рахмон пожелал своему российскому коллеге больших успехов в государственной деятельности.

Уточняется, что в ходе разговора главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества Таджикистана и России с акцентом на торгово-экономическую составляющую взаимоотношений стран.

Выборы президента России стартовали 15 марта и завершились 17 марта в 20:00 по местному времени. 18 марта сообщалось, что явка на голосование составила 87 113 127 человек, или 77,4 процента. Это значение стало рекордным в новейшей истории России.

