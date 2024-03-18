Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:10, 18 марта 2024Бывший СССР

Президент Таджикистана поздравил Путина с победой на выборах

Президент Таджикистана Рахмон поздравил Путина с победой на выборах

Фото: Sputnik / Vladimir Smirnov / Pool / Reuters

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах во время телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«В начале беседы глава нашего государства тепло поздравил Владимира Путина с победой на прошедших в Российской Федерации президентских выборах», — сказано в заявлении. Кроме того, Рахмон пожелал своему российскому коллеге больших успехов в государственной деятельности.

Уточняется, что в ходе разговора главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества Таджикистана и России с акцентом на торгово-экономическую составляющую взаимоотношений стран.

Выборы президента России стартовали 15 марта и завершились 17 марта в 20:00 по местному времени. 18 марта сообщалось, что явка на голосование составила 87 113 127 человек, или 77,4 процента. Это значение стало рекордным в новейшей истории России.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      В слитых документах Пентагона нашли подробности боев за Артемовск. Что обсуждали военные НАТО?

      В Кремле разъяснили слова Путина об обмене Навального

      Талибы нанесли удары по Пакистану

      На Крымском мосту увеличат количество пунктов досмотра

      Трамп нанял обвинявшегося в связях с Россией советника

      МИД Франции прокомментировал результаты выборов президента в России

      Песков назвал уникальным результат Путина на прошедших выборах президента России

      Президент Молдавии назвала провокацией удар по вертолету в Приднестровье

      Песков назвал абсурдными призывы не признавать законность выборов в России

      Задержанная ФСБ россиянка приготовила «бандеросмузи» для теракта в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше