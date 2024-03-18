Пришедшая в форму после родов Линдси Лохан высказалась о препарате для похудения

Американская актриса Линдси Лохан, которая быстро пришла в форму после родов, высказалась о популярном препарате для похудения «Оземпик». Соответствующее интервью публикует журнал Bustle.

По словам 37-летней знаменитости, голливудские звезды стремятся сбросить вес и стать стройнее, вследствие чего она чувствует общественное давление. Однако Лохан призналась, что не принимала никаких специальных лекарств, чтобы восстановиться после рождения ребенка. «К счастью, я в этом не участвую», — заявила она.

При этом артистка уточнила, что женщина после родов прекрасна в любом виде. «Мы так сильно давим на себя, чтобы снова как можно скорее выглядеть "хорошо", но мы и так прекрасны. Просто дайте себе время», — заключила она.

В январе Линдси Лохан впервые вышла в свет после родов и удивила фанатов фигурой. Знаменитость посетила премьеру бродвейского мюзикла «Дрянные девчонки». Для мероприятия Лохан выбрала черное платье бренда Alexandre Vauthier с открытой спиной и вырезами на боках.