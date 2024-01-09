Линдси Лохан впервые вышла в свет после родов и удивила фанатов фигурой

Американская актриса Линдси Лохан впервые вышла в свет после родов и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

37-летняя знаменитость посетила премьеру бродвейского мюзикла «Дрянные девчонки», поставленного по мотивам одноименного популярного фильма. Для мероприятия Лохан выбрала черное платье бренда Alexandre Vauthier с открытой спиной и вырезами на боках. При этом на размещенных кадрах видно, что наряд дополнен сияющим поясом серебристого цвета. Кроме того, звезда надела остроносые туфли с ремешками, длинные серьги и браслет. Также она взяла с собой клатч с массивной брошью.

Фанаты удивились внешнему виду актрисы, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Линдси светится от счастья», «Мне нравится видеть Линдси такой счастливой. Она прошла долгий и невероятно сложный путь», «Линдси отлично выглядит! Кажется, ей нравится семейная жизнь», «Линдси заметно похорошела. Отличная фигура после рождения ребенка», «Она выглядит очень хорошо, но из-за подтяжки лица ей как будто 55», — высказывались они.

В июле сообщалось, что у Линдси Лохан и ее супруга, финансиста Бадера Шаммаса, родился сын, которого пара назвала Луай, что в переводе с арабского означает «защитник». Известно, что актриса рожала в одной из клиник Дубая.