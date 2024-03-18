Путин и Эрдоган договорились продолжать диалог в различных форматах

Кремль: Путин и Эрдоган договорились продолжать диалог в различных форматах

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились продолжать диалог в различных форматах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что политики выразили обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что четких сроков визита Владимира Путина в Турцию пока нет, они будут оперативно согласованы по дипломатическим каналам. При этом Эрдоган назвал 31 марта ожидаемой датой визита своего российского коллеги.