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21:39, 18 марта 2024Россия

Путин и Эрдоган договорились продолжать диалог в различных форматах

Кремль: Путин и Эрдоган договорились продолжать диалог в различных форматах

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились продолжать диалог в различных форматах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что политики выразили обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что четких сроков визита Владимира Путина в Турцию пока нет, они будут оперативно согласованы по дипломатическим каналам. При этом Эрдоган назвал 31 марта ожидаемой датой визита своего российского коллеги.

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      Марина Совина
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