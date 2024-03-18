Кремль: Путин и Эрдоган обсудили вопросы укрепления международной безопасности

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудили вопросы укрепления международной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы укрепления международной стабильности и безопасности, касающиеся, в том числе, черноморского региона», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что политики выразили обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений.

8 марта Эрдоган заявил, что Турция подтверждает готовность провести мирные переговоры с участием России и Украины. По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер уточнил, что Анкара может предоставить площадку для мирного саммита.