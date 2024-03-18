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19:08, 18 марта 2024Экономика

Путин заявил о выверенности предстоящих изменений налоговой системы

Путин о предстоящих изменениях налоговой системы: нужно быть аккуратными

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Власти будут аккуратно подходить к изменениям налоговой системы страны, все решения должны быть выверенными, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

«Здесь нужно быть очень аккуратными. Здесь нужно создать такую систему, которую бы мы не меняли, она должна быть стабильной на протяжении как минимум шести лет», — цитирует агентство главу государства. Он отметил, что в парламенте предстоит серьезная дискуссия, в рамках которой Правительство будет предлагать свои решения.

В ходе недавнего обращения к Федеральному собранию Путин предложил ввести в РФ дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Отмечалось, что помимо увеличения ставок для богатых граждан, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет налоговых вычетов.

Позднее президент подтвердил, что речь идет о введении прогрессивной шкалы налогообложения, указав, что целью изменений является построение системы, которая позволит получать «большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач», стоящих перед страной.

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      Дмитрий Воронин
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