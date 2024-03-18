Telegram-каналы распространили фейк о приеме беженцев в Липецке и Воронеже

В украинских Telegram-каналах распространилось сообщение о том, что Липецк и Воронеж принимают беженцев из Белгородской области. Информация оказалась фейком.

«Воронеж и Липецк начали принимать беженцев из Белгородской области РФ», — написал, к примеру, канал «Оперативний Інформ». Каналы публиковали при этом постеры якобы реальных объявлений о приеме белгородцев в Воронеже и Липецке. Утверждалось, что в Воронеже пункт приема размещен на базе детского лагеря «Голубой экран». В Липецке якобы были открыты четыре пункта для беженцев.

И Липецкая, и Воронежская область ранее принимали беженцев из Донбасса (1, 2). Однако информацию о том, что в 2024 году эти регионы будут принимать беженцев из Белгородской области, администрации областей опровергли.

«В украинских Telegram-каналах появились публикации об открытии в Липецке пунктов приема беженцев из Белгорода. Данная информация не соответствует действительности. Это ложь, распространяемая с целью дестабилизации обстановки и посева ненужной паники», — заявили в пресс-службе правительства Липецкой области. Власти Воронежской области сообщили, что на данный момент заявок на размещение жителей Белгородской области или другого субъекта РФ в регионе не поступало.

Глава информационной группы Штаба наблюдения за выборами Общественной палаты Воронежской области Виктория Черникова отметила, что фейк о приеме регионом белгородских беженцев распространялся с целью запугать население. Она предположила, что недостоверную информацию украинские источники публиковали, чтобы создать негативный фон вокруг президентских выборов в России.

Ранее украинские источники уже распространяли похожие фейки. К примеру, в сентябре они заявили, что глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин готовит эвакуацию жителей региона. Однако эта информация не подтвердилась.

Фейк о приеме Воронежем и Липецком беженцев из Белгородской области публиковали украинские медиа. Многие российские СМИ выложили опровержение этой информации (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».