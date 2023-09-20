Сообщение о подготовке эвакуации жителей ДНР не подтвердилась

Информация о подготовке жителей ДНР к эвакуации не нашла подтверждения

Сообщение о том, что глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин готовит эвакуацию жителей региона, оказалось недостоверным.

Бывший советник проукраинского мэра Мариуполя Петра Андрющенко опубликовал в своем Telegram-канале копии документов, в которых описывается порядок размещения эвакуированных жителей. «Вчера главарь Пушилин утвердил перечень мест временного содержания <…> и максимальное количество размещения людей/беженцев. Учитывая, что размещать собираются даже в Горловке и Донецке, речь об их эвакуации пока не идет. Однако ожидание потока принудительно вывезенных "беженцев" по ​​линии фронта Донецкой области более пяти тысяч человек указывает на реальную оценку рисков прорыва на фронте», — написал экс-советник мэра Мариуполя.

Андрющенко ссылается на стандартный документ, который утвержден во многих российских регионах. В нем описываются безопасные для эвакуации районы, план действий во время эвакуации, утверждаются ответственные за исполнением поручения об эвакуации и другое.

Власти ДНР, в том числе Пушилин, не сообщали о том, что готовят эвакуацию жителей.

Информация о том, что глава ДНР готовит эвакуацию жителей республики, не распространилась в СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа». «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.