Россиянам рассказали о самом выгодном способе уволиться

Юрист Кофанов: при увольнении работник может претендовать на компенсации

При увольнении по сокращению персонала или по соглашению сторон работник может претендовать на компенсации. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал юрист по трудовому праву, генеральный директор NS Consulting Дмитрий Кофанов.

Эксперт напомнил, что если сотрудник покидает компанию не по своей инициативе, не стоит соглашаться на предложение работодателя и писать заявление об увольнении по собственному желанию. «Это, пожалуй, самая частая ошибка. Люди считают, что все равно уволят, все равно заставят», — сказал он.

Кофанов подчеркнул, что работник может претендовать на компенсацию при увольнении, если он не нарушал трудовую дисциплину. Поэтому более выгодным способом будет уволиться по соглашению сторон. При этом максимальные выплаты — до трех средних заработков — положены при сокращении. «Это защищает от ситуации, когда надо искать работу, а денег нет. Естественно, для работодателя такая процедура — большая финансовая нагрузка, и работодатели этого не любят», — объяснил юрист.

Ранее Государственная инспекция труда разъяснила, что за разглашение размера зарплат своих коллег россиянам может грозить дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения. Такие меры могут применяться только в случае, если локальный нормативный акт (ЛНА) работодателя прямо запрещает подобные действия. При этом сотрудник должен быть ознакомлен с документом под подпись.