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15:18, 18 марта 2024Экономика

Россиянам рассказали о самом выгодном способе уволиться

Юрист Кофанов: при увольнении работник может претендовать на компенсации

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

При увольнении по сокращению персонала или по соглашению сторон работник может претендовать на компенсации. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал юрист по трудовому праву, генеральный директор NS Consulting Дмитрий Кофанов.

Эксперт напомнил, что если сотрудник покидает компанию не по своей инициативе, не стоит соглашаться на предложение работодателя и писать заявление об увольнении по собственному желанию. «Это, пожалуй, самая частая ошибка. Люди считают, что все равно уволят, все равно заставят», — сказал он.

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Кофанов подчеркнул, что работник может претендовать на компенсацию при увольнении, если он не нарушал трудовую дисциплину. Поэтому более выгодным способом будет уволиться по соглашению сторон. При этом максимальные выплаты — до трех средних заработков — положены при сокращении. «Это защищает от ситуации, когда надо искать работу, а денег нет. Естественно, для работодателя такая процедура — большая финансовая нагрузка, и работодатели этого не любят», — объяснил юрист.

Ранее Государственная инспекция труда разъяснила, что за разглашение размера зарплат своих коллег россиянам может грозить дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения. Такие меры могут применяться только в случае, если локальный нормативный акт (ЛНА) работодателя прямо запрещает подобные действия. При этом сотрудник должен быть ознакомлен с документом под подпись.

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