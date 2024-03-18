Розничные продажи коньяка в России в январе-феврале выросли на 9,3 процента

В начале текущего года россияне стали пить больше коньяка — розничные продажи этого напитка в январе-феврале выросли на 9,3 процента в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля пишет ТАСС.

Объем продаж коньяка за указанный период составил 2,37 миллиона декалитров. В то же время за первые два месяца года объем реализации игристых вин увеличился на 10,9 процента (до 3,45 миллиона декалитров), а ликерных вин — на 15,3 процента (до 188,3 тысячи декалитров).

Продажи алкогольных напитков с содержанием более 9 процентов спирта суммарно выросли на 5,1 процента, до 19,14 миллиона декалитров. При этом потребление водки в январе-феврале увеличилось незначительно — на 1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев предупредил, что крупные производители пива и пивных напитков повысят отпускные цены для торговых сетей на 8-15 процентов. По его словам, сейчас ретейлеры проверяют обоснованность подорожания напитков. Караваев отметил, что транслировать повышение отпускных цен на потребителей будут «максимально плавно, без скачков».