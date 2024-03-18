Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
21:02, 18 марта 2024Экономика

Россияне стали пить больше коньяка

Розничные продажи коньяка в России в январе-феврале выросли на 9,3 процента

Фото: Nika Benedictova / Unsplash

В начале текущего года россияне стали пить больше коньяка — розничные продажи этого напитка в январе-феврале выросли на 9,3 процента в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля пишет ТАСС.

Объем продаж коньяка за указанный период составил 2,37 миллиона декалитров. В то же время за первые два месяца года объем реализации игристых вин увеличился на 10,9 процента (до 3,45 миллиона декалитров), а ликерных вин — на 15,3 процента (до 188,3 тысячи декалитров).

Материалы по теме:
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе. Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе.Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
24 июля 2023
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут. Что будут пить россияне?
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут.Что будут пить россияне?
19 января 2024

Продажи алкогольных напитков с содержанием более 9 процентов спирта суммарно выросли на 5,1 процента, до 19,14 миллиона декалитров. При этом потребление водки в январе-феврале увеличилось незначительно — на 1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев предупредил, что крупные производители пива и пивных напитков повысят отпускные цены для торговых сетей на 8-15 процентов. По его словам, сейчас ретейлеры проверяют обоснованность подорожания напитков. Караваев отметил, что транслировать повышение отпускных цен на потребителей будут «максимально плавно, без скачков».

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин анонсировал появление альтернативы Крымскому мосту

      Актер Игорь Верник назвал свой любимый город

      Мужчин предупредили о признаках начинающихся проблем с потенцией

      Стало известно о возможном бойкоте КНР будущих переговоров по Украине без России

      Россияне стали пить больше коньяка

      Хирурги провели конкурс по обрезанию в прямом эфире

      Созданная ИИ еда оказалась привлекательнее настоящей

      Крымский мост закрыли для автотранспорта

      На Украине пожаловались на неуловимые российские дроны

      Путин спел гимн России на концерте в честь воссоединения с Крымом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше