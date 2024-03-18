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07:35, 18 марта 2024Экономика

Россиян предупредили о подорожании пива

АКОРТ: крупные производители пива в России повысят цены на 8-15 %

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Крупные производители пива и пивных напитков предупредили торговые сети о грядущем повышении отпускных цен на 8-15 процентов. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, его слова приводит газета «Известия».

Сейчас ретейлеры проверяют обоснованность подорожания напитков. По словам Караваева, транслировать повышение отпускных цен на потребителей будут «максимально плавно, без скачков».

Рост цен является естественным, так как производители сталкиваются с увеличением стоимости производства из-за инфляции, подорожания сырья, логистических издержек и индексации зарплат, отметил директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

«Компоненты до сих пор преимущественно импортные. Крышки, тара — всё это закупается сейчас дополнительно. Всё это требует ресурсов и новых условий, поэтому будут подорожания»

специалист по продажам Евгений Колотилов

Также пивоварам приходится закладывать в цену расходы на покупку топлива и оборудования, лизинг техники и закупку зерна, добавил специалист по продажам Евгений Колотилов. По его словам, пивоваренная отрасль остается достаточно импортозависимой, при этом определенное влияние на рынок оказывает уход западных компаний и потеря их маркетинговых бюджетов, которые позволяли делать большие скидки на продукт, заявил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев

Крупные сети не станут резко увеличивать цены первыми, чтобы покупатели не переходили к конкурентам. «При повышении цены человек придет, увидит, что бутылка пива стала на 30 рублей дороже, и пойдет в другой магазин. Там же купит и другие нужные товары», — добавил Ставцев.

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Пивоваренная компания «Балтика» уведомила контрагентов о повышении цен с апреля этого года в среднем на 8 процентов. Компания назвала корректировку стоимости плановой и объяснила эту меру инфляцией и «другими объективными процессами в России». Так, выросли цены на тару (на 8 процентов на бутылки и на 22 процента на алюминиевые банки), а также логистические издержки (на 40 процентов).

Ранее в Госдуме предложили ввести запрет на ввоз в Россию пива из недружественных стран, чтобы усилить контроль за оборотом спиртного. По словам депутата Тамары Фроловой, это логически продолжит тему наведения порядка с «наливайками». «Пиво не является продуктом первой необходимости, и без него мы точно проживем», — оценила возможный запрет депутат.

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      Вячеслав Агапов
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