В Госдуме оценили запрет на поставки импортного пива

Депутат Фролова поддержала запрет на ввоз в Россию импортного пива

Возможный запрет на ввоз в Россию пива из недружественных стран станет еще одной мерой по усилению государственного контроля за оборотом алкогольных напитков. Об этом в беседе с РИА Новости заявила депутат Государственной Думы Тамара Фролова.

По ее словам, ограничение поставок импортного пенного логически продолжит тему наведения порядка с «наливайками». Фролова напомнила, что соответствующий законопроект уже был рассмотрен нижней палатой парламента в первом чтении. «Пиво не является продуктом первой необходимости, и без него мы точно проживем», — оценила возможный запрет депутат.

Она отметила, что России необходимо наращивать свой технологический суверенитет во всех отраслях, где это возможно. К тому же не стоит поддерживать экономику западных стран на фоне введения ими антироссийских санкций. По ее словам, запрет на импорт пива может помочь развитию отечественного бизнеса. «Самое главное — сохраним здоровье нашей нации! Меньше алкоголя — выше продолжительность жизни», — поддержала Фролова инициативу коллег.

Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил включить пиво и пивные напитки, произведенные в недружественных странах, в перечень запрещенных к импорту товаров. В первую очередь речь идет о Германии, на которую в 2022-2023 годах пришлось более трети импорта. По словам Диденко, экспорт пива для Германии настолько же важен, насколько для Польши имеют значение поставки яблок.