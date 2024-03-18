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17:03, 18 марта 2024Силовые структуры

Россиянина арестовали за сотрудничество с иностранными спецслужбами

ФСБ: нижегородец арестован за сотрудничество с иностранными спецслужбами

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде арестовали местного жителя за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, россиянин из идеологических побуждений сотрудничал с иностранными организациями, которые действовали против безопасности России при поддержке специальных служб. О какой стране идет речь — неизвестно, но в квартире подозреваемого нашли украинский флаг.

Возбуждены дела по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») и 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали 24-летнюю россиянку, готовившую теракт по заданию украинских спецслужб. Женщина намеревалась поджечь релейный шкаф на железной дороге с целью помешать военным перевозкам. В отношении нее возбуждено уголовное дело о теракте. Также ее подозревают в причастности к госизмене.

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      Екатерина Кашурникова
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