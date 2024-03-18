Россиянка перерезала горло возлюбленному и была задержана

В Москве полиция задержала девушку, которая перерезала горло возлюбленному

В Москве полиция задержала 24-летнюю местную жительницу, которая перерезала горло 26-летнему возлюбленному. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении задержанной следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Ее доставили в подразделение столичного СК для допроса. В ближайшее время москвичке предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Ход расследования контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура, заявили «Ленте.ру» в ведомстве.

По версии следствия, ночью 17 марта в квартире на улице Братеевской во время пьянки девушка поссорилась с молодым человеком и ударила его ножом в шею.

Ранее Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил 41-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за расправу над сожительницей и покушение на жизнь ее нового возлюбленного.