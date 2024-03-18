Минобороны заявило об уничтожении чешского «Вампира» на белгородском направлении

Российские войска уничтожили чешскую боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire («Вампир») на белгородском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, на данном направлении Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение 105 и 120 бригадам теробороны и бойцам украинского формирования «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

Помимо того, в районе Козинки в Белгородской области были пресечены попытки проникновения через границу украинских диверсантов. «В результате противник потерял до 150-тивоеннослужащих и боевиков (...), два танка, три автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства», — говорится в сообщении.

16 марта над Белгородской областью были сбиты 15 реактивных снарядов РСЗО «Вампир». Утром того же дня войска Украины также обстреляли российский регион. При атаке пострадали пять мирных граждан. В школах и лицеях отменили запланированные на 18 и 19 марта занятия из-за непрекращающихся обстрелов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.