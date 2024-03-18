Российский военный опоздал на службу на 19 дней и попал в колонию

В Чите суд приговорил военного к году колонии за опоздание на службу на 19 дней

В Чите суд приговорил военного Евгения Кошечкина к году колонии общего режима за опоздание на службу на 19 дней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, военнослужащий должен был явиться на службу 1 октября 2023 года, однако он этого не сделал. Кошечкин прибыл в пункт отбора на военную службу лишь 20 октября. Откуда он убыл в воинскую часть.

Ранее Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд приговорил мужчину к семи годам колонии за уклонение от службы в зоне специальной военной операции (СВО).