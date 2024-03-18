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07:43, 18 марта 2024Силовые структуры

Российский военный опоздал на службу на 19 дней и попал в колонию

В Чите суд приговорил военного к году колонии за опоздание на службу на 19 дней
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Чите суд приговорил военного Евгения Кошечкина к году колонии общего режима за опоздание на службу на 19 дней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, военнослужащий должен был явиться на службу 1 октября 2023 года, однако он этого не сделал. Кошечкин прибыл в пункт отбора на военную службу лишь 20 октября. Откуда он убыл в воинскую часть.

Ранее Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд приговорил мужчину к семи годам колонии за уклонение от службы в зоне специальной военной операции (СВО).

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