Российский защитник признан первой звездой дня в НХЛ

Российский защитник Дмитрий Орлов признан первой звездой дня в НХЛ

Российский защитник «Каролины Харрикейнс» Дмитрий Орлов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Во встрече регулярного чемпионата против «Оттавы Сенаторс» 32-летний игрок оформил дубль и отметился двумя результативными передачами. Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу «Каролины».

Второй звездой дня признан нападающий «Виннипег Джетс» Тайлер Тоффоли. Он забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Тройку лучших игроков замкнул форвард «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби. В его активе гол и передача.

Орлов в нынешнем сезоне провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 5 голов и 19 результативных передач.

