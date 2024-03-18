Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:22, 18 марта 2024Мир

Румыния одобрила транзит военной техники Финляндии для Украины

Президент Румынии Йоханнис одобрил транзит военной техники Финляндии для ВСУ

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Румынский президент Клаус Йоханнис заявил парламенту страны об одобрении транзита через Румынию военной техники из Финляндии для Украины, а также об обучении 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«По предложению премьер-министра Румынии после консультации с Высшим советом обороны страны я одобрил транзит через национальную территорию оборудования и материальных ценностей, подаренных Финляндией Украине, и обучение около 50 украинских военнослужащих», — отметил Йоханнис.

Ранее 18 марта сообщалось, что на юго-востоке Румынии планируется строительство самой большой базы НАТО в Европе на основе действующего объекта «Михаил Когэлничану». По имеющимся данным, на объекте начались работы по расширению уже существующего военного комплекса.

Президент Румынии Клаус Йоханнис также рассказывал о желании баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО. По его мнению, он достоин занимать должность генсека на основании опыта и «глубокого понимания» проблем Североатлантического альянса.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ. Что об этом известно?

      В Минобороны рассказали об использовании FPV-дронов в зоне СВО

      Ким Чен Ын заявил о новой эпохе в отношениях с Россией

      Меган Маркл заметили в образе за два миллиона рублей

      Песков назвал предсказуемыми оценки США выборов в России

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      В России отреагировали на строительство большой базы НАТО в Европе

      В Молдавии пригрозили ответом России из-за проведения выборов в Приднестровье

      В ВСУ рассказали о потерях на купянском направлении

      Суд отпустил пытавшуюся помешать выборам российскую пенсионерку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше