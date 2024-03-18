Румыния одобрила транзит военной техники Финляндии для Украины

Президент Румынии Йоханнис одобрил транзит военной техники Финляндии для ВСУ

Румынский президент Клаус Йоханнис заявил парламенту страны об одобрении транзита через Румынию военной техники из Финляндии для Украины, а также об обучении 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«По предложению премьер-министра Румынии после консультации с Высшим советом обороны страны я одобрил транзит через национальную территорию оборудования и материальных ценностей, подаренных Финляндией Украине, и обучение около 50 украинских военнослужащих», — отметил Йоханнис.

Ранее 18 марта сообщалось, что на юго-востоке Румынии планируется строительство самой большой базы НАТО в Европе на основе действующего объекта «Михаил Когэлничану». По имеющимся данным, на объекте начались работы по расширению уже существующего военного комплекса.

Президент Румынии Клаус Йоханнис также рассказывал о желании баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО. По его мнению, он достоин занимать должность генсека на основании опыта и «глубокого понимания» проблем Североатлантического альянса.