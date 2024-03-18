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15:34, 18 марта 2024Среда обитания

Символ эпохи Лужкова остался без покупателей

Цена на дом-яйцо в центре Москвы упала в два раза из-за отсутствия спроса
СюжетКурс доллара:

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Цена на дом-яйцо в центре Москвы упала более чем в два раза из-за отсутствия покупателей. Об этом пишет Life.

Построенный в 2000-2002 годах дом по адресу Машкова, 1/11, архитектора Сергея Ткаченко пустует с 2007 года. В 2008-м за него хотели получить 12 миллионов долларов (около одного миллиарда рублей по текущему курсу). В 2019-м стоимость снизилась до 774 миллионов рублей, в настоящее время дом пытаются продать за 390 миллионов рублей.

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Площадь дома, считающегося символом эпохи экс-мэра Юрия Лужкова, составляет 345 квадратных метров. При этом, согласно документам, дом-яйцо является квартирой площадью 278 квадратных метров в прилегающем жилом здании.

В квартиру ведет отдельный вход, у ее владельца также будет собственный подземный гараж на четыре автомобиля. Здание имеет металлический каркас, заполненный кирпичом и облицованный керамикой красного цвета. В квартире три этажа и мансарда, а также лифт с прозрачными стенами, сауна, две ванные и тренажерный зал. Купол изнутри покрыт росписью в стиле Ренессанса.

Владельцем дома был Евгений Быстров, находившийся в должности председателя Горплана Москвы с 1986 по 1990 годы, а также бывший управляющим делами аппарата президента СССР с 1990 по 1991 годы. После его кончины собственность перешла его детям — Сергею и Елене Быстровым, живущим в настоящее время в США.

Ранее на торги был выставлен другой символ лужковской эпохи — расположенный на Никольской улицы столицы торговый центр «Наутилус». Начальная стоимость объекта составляет 2,53 миллиарда рублей.

ЖЗЛ
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      Мария Черкасова
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