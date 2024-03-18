Слуцкий поздравил Путина с убедительной победой на выборах

Лидер ЛДПР Слуцкий поздравил Путина с победой на выборах президента

Лидер ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий поздравил действующего главу государства и самовыдвиженца Владимира Путина с победой на выборах. Об этом политик заявил во время пресс-конференции об итогах выборов, трансляцию которой ведет ТАСС.

По его словам, кампания по выборам подтвердила устойчивый авторитет Путина как лидера нации. Слуцкий подчеркнул, что разница между остальными кандидатами в пределах одного процента значения не имеет. Лидер ЛДПР считает, что в выборах главы государства главное не победа, а участие.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что по итогам обработки 99,7 процента бюллетеней действующий президент России набрал 87,31 процента голосов. На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,3 процента голосов, на третьем — вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, набравший 3,83 процента голосов. Лидер ЛДПР Слуцкий замыкает четверку с 3,21 процента голосов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предварительные итоги выборов, заявил, что результаты действующего президента Путина, учитывая его пребывание у власти в течение 24 лет, являются беспрецедентными. Он подчеркнул, что в легитимности выборов могли убедиться все желающие.