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10:51, 18 марта 2024Россия

Слуцкий поздравил Путина с убедительной победой на выборах

Лидер ЛДПР Слуцкий поздравил Путина с победой на выборах президента
СюжетПресс-конференция Путина:ЦиклВыборы президента России

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Лидер ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий поздравил действующего главу государства и самовыдвиженца Владимира Путина с победой на выборах. Об этом политик заявил во время пресс-конференции об итогах выборов, трансляцию которой ведет ТАСС.

По его словам, кампания по выборам подтвердила устойчивый авторитет Путина как лидера нации. Слуцкий подчеркнул, что разница между остальными кандидатами в пределах одного процента значения не имеет. Лидер ЛДПР считает, что в выборах главы государства главное не победа, а участие.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что по итогам обработки 99,7 процента бюллетеней действующий президент России набрал 87,31 процента голосов. На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,3 процента голосов, на третьем — вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, набравший 3,83 процента голосов. Лидер ЛДПР Слуцкий замыкает четверку с 3,21 процента голосов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предварительные итоги выборов, заявил, что результаты действующего президента Путина, учитывая его пребывание у власти в течение 24 лет, являются беспрецедентными. Он подчеркнул, что в легитимности выборов могли убедиться все желающие.

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      Константин Лысяков
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