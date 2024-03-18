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13:54, 18 марта 2024Наука и техника

Предложен новый суперпродукт с высоким содержанием белка

Scientific Reports: питонов предложили использовать в качестве домашнего скота

Фото: Jurgen Kosten / Imagebroker / Globallookpress.com

Ученые Университета Маккуори в Австралии предложили использовать питонов в качестве новой формы домашнего скота для повышения продовольственной безопасности. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Scientific Reports, выращивание этого суперпродукта является малоотходным производством.

Специалисты сравнили сетчатых (Malayopython reticulatus) и бирманских питонов (Python bivittatus), выращиваемых на коммерческих фермах в Таиланде и Вьетнаме, проверяя влияние различных режимов питания. Оказалось, что питоны преобразуют корм в массу тела более эффективно по сравнению с обычным домашним скотом, таким как птица и крупный рогатый скот.

Известно, что змеиное мясо представляет собой экологически чистый источник пищи с высоким содержанием белка и низким содержанием насыщенных жиров и является широко используемым в Юго-Восточной Азии и Китае продуктом. Преимуществом змей также является то, что они относятся к хладнокровным. Птицы и млекопитающие тратят около 90 процентов энергии из пищи для поддержания постоянной температуры тела.

Ученые обнаружили, что интенсивное кормление молоди приводит к быстрым темпам роста без видимых последствий для благосостояния змей. Несмотря на то, что в дикой природе питоны исключительно плотоядны, они могут переваривать соевый и другой растительный белок. Это может позволить змеиным фермам эффективно перерабатывать большое количество сельскохозяйственных отходов в белок, производя при этом относительно мало собственных отходов.

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      Александр Еникеев
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