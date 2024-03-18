Таможенники в российском аэропорту нашли ампулы с психотропами в детской игрушке

Сотрудники таможни Пулково нашли в детском конструкторе ампулы с психотропами

Сотрудники таможни аэропорта Пулково нашли ампулы с психотропными веществами в детской игрушке. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление.

Бывшая медработница из Санкт-Петербурга планировала отправить в Соединенные Штаты 25 ампул рецептурного препарата, спрятав их в коробки с конструктором.

По данным источника, в декларации на отправление женщина указала одежду, полотенца и детские игры, однако в посылке оказались транквилизаторы со снотворным эффектом для внутривенного и внутримышечного введения.

Нарушительница сообщила, что знала о запрете препарата, но умысла сокрытия не имела. По ее словам, она спрятала психотропы в детском конструкторе для сохранности.

Отмечается, что в отношении отправительницы возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ.

Ранее в марте пассажир самолета, следовавшего из Азербайджана, попытался провезти в Россию часы Rolex с бриллиантами за два миллиона рублей и попался таможенникам. Инцидент произошел в самарском аэропорту Курумоч.