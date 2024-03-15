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20:44, 15 марта 2024Путешествия

Пассажир попытался провезти в Россию часы за два миллиона рублей и попался

В Самаре пассажир самолета попался таможенникам с часами Rolex за 2 млн руб.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Пассажир самолета, следовавшего из Азербайджана, попытался провезти в Россию часы Rolex с бриллиантами за два миллиона рублей и попался таможенникам. Об этом сообщает «КП-Самара».

Уточняется, что инцидент произошел в самарском аэропорту Курумоч. Незадекларированные часы нашли в ручной клади иностранца. Согласно таможенной экспертизе, детали изделия изготовлены из сплава золота 750-й пробы, сапфирового стекла и вставок из бриллиантов.

Пассажиру может грозить до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее турист из Монголии попытался провезти в Россию два десятка смартфонов под одеждой. Иностранец с контрабандой прибыл на автомобиле в пункт пропуска Кяхта, при въезде в страну его задержали бурятские таможенники.

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      Зарина Дзагоева
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