Пассажир попытался провезти в Россию часы за два миллиона рублей и попался

В Самаре пассажир самолета попался таможенникам с часами Rolex за 2 млн руб.

Пассажир самолета, следовавшего из Азербайджана, попытался провезти в Россию часы Rolex с бриллиантами за два миллиона рублей и попался таможенникам. Об этом сообщает «КП-Самара».

Уточняется, что инцидент произошел в самарском аэропорту Курумоч. Незадекларированные часы нашли в ручной клади иностранца. Согласно таможенной экспертизе, детали изделия изготовлены из сплава золота 750-й пробы, сапфирового стекла и вставок из бриллиантов.

Пассажиру может грозить до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее турист из Монголии попытался провезти в Россию два десятка смартфонов под одеждой. Иностранец с контрабандой прибыл на автомобиле в пункт пропуска Кяхта, при въезде в страну его задержали бурятские таможенники.