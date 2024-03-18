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21:52, 18 марта 2024Спорт

Тарасова ответила на обвинения американского журналиста в критике Запада

Тренер Тарасова в ответ журналисту Хершу заявила, что не говорит плохо о Западе

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на обвинения американского журналиста Филиппа Херша в критике Запада. Ее слова приводит Sport24.

«Не помню, чтобы я говорила что-то плохое о Западе. Я никогда себе такого не позволяла и не позволю. Никогда! Так что пусть он не врет!» — заявила Тарасова. Она подчеркнула, что много лет там проработала с разными спортсменками, а американские специалисты очень помогали ей.

Ранее 18 марта Херш в интервью Sports.ru заявил, что Тарасова часто позволяет себе говорить сомнительные вещи о Западе. «Все эти теории заговора, что Запад старается побольнее укусить российский спорт, просто смешны», — посчитал он.

В 1990-е Тарасова на протяжении нескольких лет работала в США тренером. В разное время она была наставником таких американских фигуристов, как Саша Коэн, Джонни Вейр и Эван Лайсачек. Из отечественных фигуристов ее учениками были Алексей Ягудин, Ирина Роднина, Александр Зайцев и многие другие.

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      Анастасия Борисова
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