Аналитик допустил тайное обсуждение лидерами ЕС отправки войск на Украину

JP: лидеры ЕС могли в узком кругу обсуждать отправку войск на Украину

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) могли «в узком кругу» обсуждать идея отправки войск западных стран на Украину. Об этом заявил аналитик Салем Алкетби (Salem AlKetbi) в статье для газеты Jerusalem Post (JP) со ссылкой на экспертов.

По его мнению, подобная дискуссия могла проходить тайно в секретной обстановке на фоне растущей вероятности поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Алкетби допустил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ввода войск на Украину могло быть преднамеренной утечкой информации с целью «прощупать пульс» или усилить давление на США.

Алкетби назвал заявление Макрона серьезным политическим событием. При этом аналитик отметил, что оно поставило французского лидера в сложное положение.

В конце февраля Эммануэль Макрон не исключил, что европейские страны могут отправить свои войска на Украину. Кроме того, он допустил возможность проведения наземных операций Франции на Украине.