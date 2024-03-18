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08:36, 18 марта 2024Мир

Аналитик допустил тайное обсуждение лидерами ЕС отправки войск на Украину

JP: лидеры ЕС могли в узком кругу обсуждать отправку войск на Украину

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) могли «в узком кругу» обсуждать идея отправки войск западных стран на Украину. Об этом заявил аналитик Салем Алкетби (Salem AlKetbi) в статье для газеты Jerusalem Post (JP) со ссылкой на экспертов.

По его мнению, подобная дискуссия могла проходить тайно в секретной обстановке на фоне растущей вероятности поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Алкетби допустил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ввода войск на Украину могло быть преднамеренной утечкой информации с целью «прощупать пульс» или усилить давление на США.

Алкетби назвал заявление Макрона серьезным политическим событием. При этом аналитик отметил, что оно поставило французского лидера в сложное положение.

В конце февраля Эммануэль Макрон не исключил, что европейские страны могут отправить свои войска на Украину. Кроме того, он допустил возможность проведения наземных операций Франции на Украине.

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      Марина Совина
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