Токио отказался комментировать результаты выборов в России

Генсек кабмина Японии Хаяси отказалось комментировать итоги выборов в России

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси отказался комментировать результаты выборов президента в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время брифинга журналист попросил его озвучить позицию Токио по данному вопросу на фоне того факта, что в США и Великобритании сомневаются в их свободе и справедливости. Хаяси воздержался от комментариев, однако подчеркнул, что

кабмин считает «неприемлемыми» выборы в новых регионах.

Также Хаяси добавил, что знает предварительные результаты, согласно которым побеждает кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин.

Выборы главы государства проходили в России 15-17 марта. Владимир Путин лидирует на выборах с рекордным в истории современной России показателем. После обработки 99 процентов протоколов выяснилось, что за него отдали голоса 87 процентов избирателей. В 2018 году он набрал 76,69 процента голосов. Общая явка на выборах составила 74,22 процента.