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17:01, 18 марта 2024Бывший СССР

Украинский генерал рассказал подробности уничтожения Patriot военными России

Украинский генерал Кривонос заявил о чувствительных для ВСУ уничтожениях Patriot
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Генерал и бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос заявил о чувствительных ударах по Вооруженным силам Украины (ВСУ) и рассказал о подробностях уничтожения американских комплексов Patriot. Его слова передает РИА Новости.

«Убитая инициатива привела к тому, что мы теряем те же Patriot. Когда начинаем разбираться, почему враг в Patriot попал, почему они стояли, оказывается, и ждали команды на движение», — сообщил Кривонос, отметив, что Россия, имея сильную разведку, быстро высчитывает позиции украинских войск и техники.

«Таких примеров на этой неделе было достаточно — когда враг, учитывая неправильное применение определенных подразделений, быстро наносил удары по позициям. И удары чувствительные», — заключил военный.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские военные за неделю уничтожили три американских комплекса Patriot, принадлежащих Украине. Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким заявил, что Российская армия также уничтожила боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire.

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      Валентин Карант
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