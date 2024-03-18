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10:11, 18 марта 2024Силовые структуры

Втянутый в секс-скандал российский школьник возложил вину на товарищей

Подросток в Первоуральске сказал, что его втянули в групповой секс с 11-летней

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

14-летний участник секс-скандала в Первоуральске возложил вину за произошедшее на своих товарищей. Об это сообщает Ura.Ru со ссылкой на осведомленный источник.

Подросток на допросе заявил, что товарищи втянули его в групповой секс с 11-летней школьницей. По его словам, он познакомил мальчиков с девочкой, но сам не участвовал в вечеринке у нее дома.

14 марта свердловские следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании. По их данным, в гости к школьнице якобы пришли пять восьмиклассников, все вместе они выпивали. Затем двое ушли, а трое остались. Все участвовавшие в групповом сексе подростки воспитываются в благополучных семьях. До инцидента проблем с законом у них не было. Видео с сексом увидела мать одного из них и обратилась в полицию, чтобы наказать совратившую школьников девочку.

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      Любовь Ширижик
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