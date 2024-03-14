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16:17, 14 марта 2024Россия

В деле о видео группового секса с 11-летней россиянкой появились новые фигуранты

E1.ru: на Урале в групповом сексе с 11-летней участвовали трое восьмиклассников
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

В Первоуральске Свердловской области возбудили уголовное дело об изнасиловании в отношении троих восьмиклассников, снимавших групповой секс с 11-летней девочкой на видео. До этого сообщалось, что их было двое. О новых фигурантах дела о скандальном видео стало известно уральскому порталу E1.ru.

Собеседник издания, знакомый с ходом расследования, заявил, что изначально в гости к девочке якобы пришли пять восьмиклассников, все вместе они выпивали. Как утверждает источник, «все было добровольно».

«Двое ушли, а эти трое остались», — отметил источник E1.ru.

Он пояснил, что все участвовавшие в изнасиловании несовершеннолетней воспитываются в благополучных семьях. До инцидента проблем с законом у них не было.

Обратившаяся в полицию мать одного из восьмиклассников рассчитывала, что на наказание для якобы совратившей ее сына 11-летней девочки, а к мальчикам претензий не возникнет. «Теперь из-за ее действий сын уедет в спецшколу, а потом в колонию для малолетних», — заявил собеседник E1.ru.

Жители Первоуральска после того, как скандал получил огласку, разошлись во мнениях. Некоторые сочувствуют девочке, другие не увидели ничего криминального в действиях восьмиклассников.

Адвокат Георгий Краснов в разговоре с уральским порталом отметил, что расследование по делу уже началось. По мнению юриста, подростки могут уйти от наказания.

Ранее сообщалось, что школьница из Первоуральска позвала восьмиклассников к себе домой. В процессе они сняли видеоролики. Затем одно из видео в телефоне школьника увидела его мать. После этого женщина обратилась в полицию.

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      Анна Щербакова
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